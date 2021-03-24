«الناتو» يدعو إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات التي تُشكلها روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبيرغ، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لن يستطيعا على انفراد التعامل مع التحديات التي تُشكلها روسيا، لذا يتعين عليهما العمل معا.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” عن الأمين العام لحلف “الناتو” قوله، متحدثا في افتتاح اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول الحلف بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء: “اليوم سنناقش موضوع روسيا بمشاركة السويد وفنلندا ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي. نواجه جميعا نفس التحديات من الجانب الروسي، لا أحد منا يمكنه التعامل بمفرده، لكن معا يمكننا أن نكمل بعضنا البعض”.

وفي وقت سابق، عند وصوله إلى اجتماع “الناتو”، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يعتزم مناقشة رد الفعل على تصرفات روسيا مع شركاء الحلف.

ووفقا لبوريل، سيناقش الاجتماع، على وجه الخصوص، تنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن التسوية في أوكرانيا، والمبادئ الخمسة التي تقوم عليها سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا.