«الناتو» يدعو للتحقيق في جرائم المقابر الجماعية بترهونة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، إنهم قلقون بشأن التقارير عن المقابر الجماعية في ترهونة.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، دعا ستولتنبرغ إلى إجراء تحقيق دولي بشأن الانتهاكات الحقوقية.

وأكد دعمه لتحقيق الأمم المتحدة حيال تلك المقابر الجماعية لاكتشاف ما حصل تماما.

وأشار أمين عام حلف الشمال الأطلسي، إلى أن الحلف قلق من الوجود الروسي شرق المتوسط،.

وأضاف ستولتنبرغ أن الوضع في ليبيا صعب وخطير للغاية، معربا عن قلق الناتو الحلف حيال الوجود الروسي المتزايد في شرق البحر المتوسط وخصوصا في ليبيا.

وشدد على ضرورة توصل أطراف الصراع الليبي عبر التفاوض إلى حل سلمي سياسي، معبرًا عن دعمه لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في ألمانيا قبل شهور.

ولفت ستولتنبرغ إلى أن الحلف قلق من الوجود الروسي المتزايد في منطقة شرق المتوسط عموما في سوريا وليبيا خصوصا.