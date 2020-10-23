الناتو يرفع عدد قواته في العراق بشكل كبير

قام وزراء دفاع دول الحلف الناتو بتكليف القادة العسكريين في بلدانهم بالشروع في زيادة قوام قواتهم في العراق، كما أوضح الأمين العام للحلف.

وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، في أعقاب اجتماع لوزراء دفاع أعضاء الحلف عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة، قال ستولتنبرغ:

من السابق لأوانه الحديث عن العدد الدقيق لأفراد البعثة بعد التوسيع، لكنها ستكون أكبر بكثير مما هو الآن.

وأضاف: “نحن نقوم الآن بالتخطيط وتنسيق التفاصيل”، مشيرا إلى أن خطة مفصلة لتوسيع البعثة في العراق ستناقش خلال الاجتماع المقبل لوزراء الدفاع.

ونوه إلى أنه بسبب وباء كورونا تم تقليص عدد أفراد البعثة، والآن تمت إعادة المدربين والأفراد الآخرين، والبعثة الآن تعمل بقوامها الكامل.