 «الناتو» يطلق أكبر مناورات بحرية قرب سواحل روسيا

أطلق “حلف الناتو”، أكبر مناورات بحرية “بالتوبس 24” له في بحر البلطيق قرب سواحل روسيا

وقال الجيش البولندي في بيان: “أكثر من 50 سفينة من مختلف الفئات والأنواع و45 طائرة هليكوبتر وطائرة و9 آلاف عسكري يشاركون في مناورات بلتوبس 24 هذا العام، وستبدأ أهم التدريبات البحرية للناتو في حوض بحر البلطيق يوم الأربعاء 5 يونيو”.

وأشار البيان، “إلى أنه في هذا العام، سيشارك ممثلو جميع ألوية القوات المسلحة البولندية في التدريبات، وسيمثل الأسطول البولندي 3 سفن هي: الفرقاطة “الجنرال بولاسكي” والسفينة “شي-2 جي” وكاسحة الألغام “نيسكو”.

ووفق البيان، “سيقوم اللواء 6 البولندي المحمول جوا بأداء مهامه في السويد، حيث ستقوم طائرات النقل التابعة للقوات الجوية البولندية بإنشاء جسر جوي لنقله إلى منطقة العمليات”.

ولفت الجيش البولندي في بيانه، إلى أن “سيناريو التدريبات ينص على إجراءات على خلفية الصراع بين دول وهمية، وأن التمرين نفسه دفاعي بطبيعته”.

هذا وكانت صحيفة بوليتيكو، كشفت أن “القوات الألمانية تجري تدريبات عسكرية في أراضي ليتوانيا استعدادا للحرب مع روسيا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “القوات الألمانية أجرت في ليتوانيا مناورات تحت تسمية “العربة رباعية الخيول الكبيرة-2024″( Grand Quadriga 2024) في إطار مناورات الناتو “المدافع الثابت” بالقرب من الحدود مع روسيا، والغرض منها هو إعداد قوات الحلف لصراع محتمل”.