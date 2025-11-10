الناتو يطلق مناورات بحرية مكثفة في «بحر البلطيق»

بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الاثنين، مناورات بحرية لمكافحة الغواصات في بحر البلطيق، تحت القيادة السويدية، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وتحمل المناورات الاسم الرمزي “ميرلين” (Merlin)، وتُجرى على طول الساحل السويدي وداخل المياه الإقليمية للمملكة، بهدف تبادل الخبرات في الحرب ضد الغواصات بين السويد وشركاء الحلف.

وأوضحت القوات المسلحة السويدية أن “تضاريس قاع بحر البلطيق المعقدة توفر أماكن كثيرة يمكن أن تختبئ فيها الغواصات، ما يتطلب قدرات وتقنيات خاصة طورتها البحرية السويدية خصيصًا لهذه البيئة”.

ويشارك في المناورات سفن من المجموعة البحرية الدائمة الأولى للناتو (SNMG1)، إلى جانب كورفيتات وفرقاطات وسفن دعم وغواصات سويدية وألمانية، بالإضافة إلى مروحيات بحرية.

وأشارت السويد إلى أن هذه التدريبات تُقام للعام الثاني على التوالي، وأنه من المخطط أن تصبح مناورات دائمة للحلف ابتداءً من خريف 2026.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب سابقًا عن رأيه في أن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لا يخدم مصالحهما الوطنية، محذرًا من تمركز القوات الروسية وأنظمة التسليح بالقرب من الحدود الفنلندية بعد انضمامهما للحلف.

فيما تشير موسكو إلى تصاعد النشاط العسكري للناتو قرب حدودها الغربية، مؤكدة أنها لن تتجاهل أي تحركات قد تمس مصالحها الأمنية، رغم إعلانها أنها لا تهدد أحدًا.