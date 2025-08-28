الناتو يعلن إنفاقاً دفاعياً قياسياً.. 1.404 تريليون دولار وألمانيا تتصدر عسكرة أوروبا

كشف تقرير رسمي صادر عن حلف شمال الأطلسي “الناتو” أن إجمالي إنفاق دول الحلف على القضايا الدفاعية خلال العام الجاري 2025 سيبلغ 1.404 تريليون دولار، وهو رقم يعكس الالتزام المتزايد لدول الحلف بتعزيز القدرات العسكرية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستتحمل النصيب الأكبر من هذا الإنفاق، حيث سيبلغ 845 مليار دولار، بينما سيصل إنفاق دول الاتحاد الأوروبي وكندا مجتمعة إلى 559 مليار دولار، ويبرز التقرير أيضًا أن 31 دولة من أصل 32 دولة في الحلف ستلتزم بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مع استثناء أيسلندا فقط.

وأكد أمين عام الناتو، مارك روته، أن ألمانيا ستلعب الدور الرئيسي في عسكرة أوروبا باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة، وذلك خلال حفل افتتاح مصنع شركة “راينميتال” في بلدة أونترلوس بولاية ساكسونيا السفلى الاتحادية، والذي من المقرر أن يصبح أكبر مصنع لقذائف المدفعية في أوروبا.

وشدد روته على ضرورة أن تفوق أوروبا والولايات المتحدة روسيا والصين في إنتاج الأسلحة، موضحًا أن التمويل العسكري متاح بكثافة، وأن المزيد من الموارد المالية سيتم ضخها قريبًا لتعزيز الصناعة الدفاعية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أوروبا وأمريكا جهودًا متزايدة لتحديث ترسانتها العسكرية والتأكد من جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية العالمية، وسط تحليلات تتوقع تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى في السنوات المقبلة.