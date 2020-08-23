«الناتو» ينفي ادعاءات وجود قوات إضافية له على حدود بيلاروس

نفت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي”الناتو” أوانا لونجسكو، اليوم الأحد، ادعاءات الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو الخاصة بوجود قوات إضافية للحلف على حدود الجمهورية السوفيتية السابقة.

حيث نفى حلف شمال الأطلسي، الأحد، ما ورد في تصريح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول تعزيز الناتو قواته العسكرية في بولندا ولتوانيا على الحدود مع بيلاروس.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المتحدثة للحلف، أوانا لونجيسكو، في بيان قولها إن “جميع مزاعم قيام الناتو بتعزيز قواته على حدود بيلاروس لا أساس لها من الصحة”.

وأكدت لونجيسكو في بيانها أن حلف الناتو لا يشكل تهديد لبيلاروس أو لأي دولة أخرى، مضيفة أنه “ليس هناك تعزيزات عسكرية للناتو في المنطقة”.

وأوضحت أن موقف الحلف مبني على الدفاع ومتأهب ومستعد لردع أي هجوم محتمل للدفاع عن حلفائه، داعية بيلاروس إلى احترام الحقوق الأساسية.

وفي 9 أغسطس الحالي، أجريت انتخابات رئاسية في بيلاروس، رشحت عن فوز ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة على التوالي.

إلا أن المعارضة رفضت نتيجة الانتخابات وقالت إن عمليات الاقتراع والفرز شابتها الحيلة والتزوير، لتندلع إثرها مظاهرات واسعة بالبلاد.

وإثر هذه المظاهرات، اتهم لوكاشينكو حلف الناتو بمحاولة تقسيم بيلاروس، وتعيين رئيس جديد للبلاد، وأن الاحتجاجات يتم إدارتها من البلدان المجاورة.