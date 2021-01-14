«الناتو» يُرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا ويُؤكد دعمه لبناء القدرات الأمنية

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” يانس ستولتنبرغ، عن ترحيب الحلف باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وانطلاق منتدى الحوار بين الأطراف الليبية.

كما أعرب ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن قلقه العميق جراء تصاعد الدور الروسي في مختلف مناطق العالم، خاصة في ليبيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن الحلف مصمم على الاستمرار في دعم مخرجات مؤتمر برلين وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وأكد ستولتنبرغ على أن الحلف الأطلسي جاهز لتقديم الدعم لبناء القدرات الأمنية الليبية عندما تتوفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة في البلاد.