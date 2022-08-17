«الناتو» يُعلن استعداده للتدخل في كوسوفو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، أن قوات الأمن الدولية في كوسوفو “كفور” التي تعمل تحت رعاية الناتو، مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار في كوسوفو للتهديد.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” عن ستولتنبرغ قوله في مؤتمر صحفي عُقِد في بروكسل عقب اجتماعه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: “قوة كوسوفو التابعة لحلف الناتو مستعدة للتدخل إذا كان الاستقرار مهددا، بناء على التفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة”.

وردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان هناك خطر تصعيد في الوقت الحالي، أجاب: “هناك دائما خطر، لذلك من المهم أن نجري هذه المفاوضات. يجب فعل كل شيء لمنع التصعيد. الناتو يفعل كل شيء من جانبه. من الأفضل منعه، لكننا مستعدون للتحرك إذا لزم الأمر”.

ووصل رئيس صربيا ورئيس وزراء كوسوفو إلى بروكسل بدعوة من مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، ومن المتوقع أن يجتمع معهما الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في غرب البلقان، ميروسلاف لاجاك في 18 أغسطس.

ويعقد الأمين العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنبيرغ، اجتماعين منفصلين في بروكسل، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.