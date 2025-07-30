النادي الإفريقي التونسي يدعم صفوفه بضم الدولي الليبي «أسامة الشريمي»

في إطار سعيه لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، أعلن النادي الإفريقي التونسي مساء اليوم عن تعاقده مع الدولي الليبي أسامة الشريمي، قادمًا من نادي السويحلي الليبي، في صفقة انتقال حر تمتد لموسمين، تتضمن بندًا يسمح بفسخ العقد مقابل شرط جزائي في حال تلقي عرض احترافي من نادٍ أوروبي.

ويُعتبر الشريمي من الأسماء البارزة في الكرة الليبية خلال السنوات الأخيرة، حيث قدّم مستويات متميزة مع ناديه السابق السويحلي، كما حظي بثقة الجهاز الفني للمنتخب الليبي في أكثر من مناسبة، بفضل رؤيته الفنية وقدرته على الربط بين خطوط اللعب.

مشروع طموح بقيادة البنزرتي

الصفقة الجديدة تأتي ضمن خطة إدارة الإفريقي لإعادة الفريق إلى الواجهة، ويقود المشروع الفني المدرب التونسي القدير فوزي البنزرتي، الذي شرع منذ أيام في تحضيرات مكثفة للموسم الجديد، مستهدفًا المنافسة بقوة على جميع الواجهات، خاصة بعد تعزيز التشكيلة بعناصر دولية ومحلية وُصفت بـ”النوعية”.

حضور ليبي متزايد في الإفريقي

انضمام الشريمي يُعزز الحضور الليبي المتنامي داخل أسوار النادي الإفريقي، إذ يتواجد حاليًا اللاعبان الدوليان الليبيان علي يوسف وأحمد المسماري ضمن التركيبة البشرية للفريق الأول، ما يعكس الثقة المتبادلة بين المدرسة الليبية والكرة التونسية، ويؤكد المكانة المتقدمة للاعب الليبي في محيط شمال أفريقيا.

الشريمي.. تحدٍّ جديد وطموح أكبر

مصادر مقرّبة من اللاعب أكدت أن الشريمي اختار العرض التونسي لما يحمله النادي الإفريقي من تاريخ عريق، وما يوفره الدوري التونسي من منصة احترافية قادرة على فتح أبواب أوروبا، خاصة في ظل تواجد الكشافين الدائمين في الملاعب التونسية.

ومن المتوقع أن يُقدَّم اللاعب خلال الأيام المقبلة لوسائل الإعلام التونسية في مؤتمر صحفي رسمي، بالتزامن مع التحاقه بتدريبات الفريق في مركب المنزه.