النازحون السوريون يدفعون ثمن جريمة قتل منسق حزب القوات في لبنان بعد خطفه

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن مديرة المخابرات أوقفت معظم المتورطين في خطف وقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، “تبين خلال التحقيق مع المقبوض عليهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا”.

واوضح البيان انه يتم التنسيق مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية.

وكان سليمان خطف قبل يومين في بلدة الخاربة – جبيل، حيث اقتاده مجهولون إلى جهة غير معلومة.

وفي بيان لها أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان، أنه “بعد ما تبلغنا بأسف شديد ووجع كبير وغضب لامتناهي نبأ استشهاد رفيقنا العزيز والغالي باسكال سليمان، نطلب من الأجهزة الأمنية والقضائيّة التحقيق الجدّي والعميق مع الموقوفين في هذه القضية، لتبيان خلفيتها الحقيقيّة”.

وأكدت القوات، أن “ما سرِّب من معلومات حتى الآن عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجمًا مع حقيقة الأمر، إنما نعتبر استشهاد الرفيق باسكال سليمان عملية قتل تمّت عن عمد وعن قصد وعن سابق تصور وتصميم، ونعتبرها حتى إشعار آخر عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس”.

وتجمع مئات اللبنانيين من مؤيدي “القوات” في الساحات والطرقات، وتم اقفال الطرق العامة في مشهد يتكرر في لبنان مع كل حادث أو جريمة تتعلق بالسوريين.

وتعرض العمال و النازحون السوريون في مناطق نفوذ حزب القوات اللبناني الذي يرأسه الدكتور سمير جعجع لحملة عنف تبدو ممنهجة وتم الاعتداء الجسدي على العشرات كما وجهت تهديدات علنية بقتل من يبقى منهم في مناطق نفوذ القوات.