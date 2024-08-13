الإسعاف والطوارئ لـ«عين ليبيا»: الأمطار توقفت في الكفرة ولا يوجد وفيات!

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، توقف الأمطار في مدينة الكفرة، مشيرا إلى أن وضع المدينة جيد الآن والأمور بخير، والأمطار تنتقل تدريجيا إلى الجنوب الغربي.

وشدّد علي، في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، على أنه “لا يوجد وفيات نتيجة العاصفة في الكفرة”، قائلا: “تم إخلاء مواطنين من المنازل لأسباب الفيضانات وعددهم 19 مواطنا، ونقل 36 حالة من مستشفى الكفرة إلى جميع المستشفيات المحيطة بمنطقة الكفرة، كما تم إنقاذ 6 حالات تعرضو إلى لذغات العقارب السامة”.

وأضاف الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أنه “تم العمل على كافة المناطق المتضررة، وتم نقل الجميع إلى خارج المناطق المتضررة وإسعاف الحالات وإخلاء الطابق الأرضي لمستشفى عطية الكاسح”.

هذا وشهدت مدينة الكفرة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة أدت إلى حدوث سيول جارفة أغرقت أجزاء من المدينة وتسببت بخسائر مادية كبيرة.

وأكد خبير الأرصاد الجوية الليبي علي أبو خريص لشبكة “عين ليبيا”، أن “ما حدث في الكفرة ومناطق الجنوب ليس بالغريب، وهذه أمطار موسمية ودائما تحدث”.

وحول المخاوف من تكرار كارثة درنة، قال أبو خريص: “لن يحدث هكذا أمر، ولكن الأمطار متوقعة، خاصة منطقة أوزو”.