الناقلة «أنوار أفريقيا» تقترب من ميناء طرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن اقتراب الناقلة “أنوار أفريقيا” من ميناء طرابلس، حيث تبحر حالياً على بعد 8 كيلومترات، محملة بما يقارب 30 مليون لتر من وقود البنزين.

وأوضحت الشركة أنه من المرتقب أن يبدأ توزيع الوقود في الساعة التاسعة صباحاً، حيث سيتم نقل الوقود مباشرة من الناقلة إلى شاحنات النقل، التي ستقوم بدورها بتوصيل الوقود إلى محطات التوزيع في مختلف أنحاء المدينة.

يشار إلى أن محطات توزيع الوقود بالعاصمة طرابلس تشهد ازدحاما وطوابير للسيارات لتعبئة الوقود، فيما كانت بعض المحطات مقفلة.

#ميناء_طرابلس_البحري: ناقلة أنوار أفريقيا تصل الميناء محملة بحوالي 30 مليون لتر من وقود البنزين لتعزيز الإمدادات تقترب… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤