الناىب العام يلتقي نقيب وأعضاء «النقابة العامة للمحامين»

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، نقيب وأعضاء النقابة العامة للمحامين؛ ورؤساء فروع النقابة وبعض أعضائها في دوائر محاكم الاستئناف جميعها.

وافتتح المستشار مجالات اللقاء، “ببيان دور مهنة المحاماة في إدراك غاية العدالة؛ وصيانة الصالح العام؛ ثم تطرق إلى ضرورة تعزيز الإجراءات القضائية والإدارية الرامية إلى تلبية حق استعانة أطراف الرابطة الإجرائية بمحام ولقائه في مرحلة ما قبل المحاكمة؛ وتسهيل اطلاع ممثلي الدفاع على المعلومات خلال فترة زمنية رشيدة ترفد واجب أداء الحقوق وحماية الحريات”.

وعرج المستشار على “أهمية إشراك نقابة المحامين في مخطط تحديث منظومة العدالة الجنائية وتجويد أدائها عبر مركز البحوث الجنائية والتدريب الملحق بمكتب النائب العام؛ وعبّر عن تقديره جهود نقابة المحامين وفروعها”.

وأكد أن “هيئة النيابة العامة عاكفة على إزاحة المعوقات الحادة من فعالية أداء الدفاع بوصفه أحد متطلبات العدالة الناجزة”.

من جهته، قال نقيب المحامين إن “أعضاء النقابة يعملون على ترسيخ مفهوم حق الدفاع؛ ويؤمنون بواجبهم في مجال إقامة العدل بحسبانهم شريكاً في هيكل حماية الحقوق والحريات”.

وفي ختام اللقاء استعرض المحامون “المشكلات التي تعترض أعمالهم المتصلة بإدارة الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة؛ وأكد المستشار أن ملاحظاتهم محل اهتمام؛ وسيوجه بمعالجتها في حينه”.