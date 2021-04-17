«النايض» يترشح للانتخابات المقبلة

يعتزم سفير ليبيا السابق في أبوظبي عارف النايض، الترشح للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

جاء ذلك بحسب ما أفاد بيان لتكتل “إحياء ليبيا”، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

ورحب البيان بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر يوم الجمعة، وأكد ترشح النايض للانتخابات الرئاسية وأعضاء التكتل للبرلمانية.

وذكر البيان أنه: “إلحاقاً بمذكّرتنا المرسلة إلى الأمم المتّحدة وعدّة عواصم بتاريخ 14 نوفمبر 2020، وما سبقها من مراسلات، نشكر مجلس الأمن الدولي على الاستجابة لما جاء فيها، وهي عينها مطالب الشعب الليبي (بحسب استطلاعات الرأي العديدة) بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر 2021.. كما يدعم التّكتّل جميع بنود القرارين الأمميّين الملزمين المذكورين (قرار 2570 و قرار 2571 لسنة 2021) الَّذينِ صدرا البارحة”.

وبحسب البيان، سيُطلق تكتّل “إحياء ليبيا” حملاته للانتخابات الرئاسيّة بمرشّحه الرئاسيّ عارف علي النايض، وكذلك للانتخابات البرلمانيّة، بمرشّحات ومرشّحين من شابّات وشباب ليبيا، الذين يشتركون في رؤيته الجامعة لليبيا “رؤية إحياء ليبيا”، وسيباشر التكتل في فتح فروعه في أرجاء البلاد في أقرب وقت، لإقامة الدّورات التّدريبيّة والمناشط الشّبابيّة.