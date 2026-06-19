النبطية تحت النار.. عشرات «القتلى والجرحى» بقصف إسرائيلي عنيف على لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بارتفاع الحصيلة غير النهائية للغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من جنوب البلاد منذ فجر الجمعة، إلى أكثر من 20 قتيلاً و33 جريحاً، إضافة إلى 4 مفقودين، وسط استمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض في عدد من المواقع المستهدفة.

وذكرت الوكالة أن بلدات وقرى قضاء النبطية كانت في صدارة المناطق التي تعرضت للهجمات، حيث استهدفت غارات جوية وقصف مدفعي منازل مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ومفقودين في عدة مواقع.

وشهدت بلدات الشرقية وحاروف وكفرصير هجمات وصفتها الوكالة بأنها من بين الأعنف خلال الساعات الأولى من اليوم، بعدما طالت الغارات الجوية منازل سكنية عقب منتصف الليل، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً مادية واسعة.

وعاشت مدينة النبطية ومحيطها ليلة عنيفة مع تصاعد وتيرة الهجمات، إذ تعرضت المدينة ومنطقة كفرجوز وبلدات كفرمان وزبدين والنبطية الفوقا وحبوش وسجد والجبل الرفيع لقصف مدفعي مكثف بدأ قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

وبحسب الوكالة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عند نحو الساعة الثانية وعشر دقائق فجراً سلسلة غارات استهدفت مدينة النبطية وبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، كما امتد القصف إلى مرتفعات الريحان.

وفي نحو الساعة الثالثة فجراً، استهدفت غارات جديدة منطقة كفرجوز وحي الجامعات في مدينة النبطية وحي البيدر في بلدة حاروف، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى وفق المعلومات الأولية.

كما تعرضت منطقة الأشعمية الواقعة بين بلدتي الشرقية والدوير لغارات أدت إلى تدمير منزل ومقتل 4 أشخاص، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الراهبات في مدينة النبطية.

وفي بلدة كفرصير، أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل 3 أشخاص، فيما تعرضت بلدة القصيبة لاحقاً لغارة جوية تزامنت مع قصف مدفعي على أطراف كفرصير والقصيبة، أعقبها استهداف بلدتي كفردجال وكفرتبنيت بغارات إضافية.

وأشارت الوكالة إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت قرابة الساعة الخامسة فجراً دراجة نارية بالقرب من مبنى بلدية الدوير، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

كما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة من الغارات بواسطة طائرات مسيرة ترافقت مع قصف مدفعي مكثف، بينما استهدفت غارات أخرى بلدة عدشيت ومنطقة كفرجوز وبلدة تول مع استمرار القصف على عدد من المناطق الجنوبية.

وامتدت الهجمات إلى بلدات ومناطق أخرى شملت حبوش ومرتفعات الجبور وتولين وسجد وكفرحونة في منطقة جزين، إضافة إلى زلايا في البقاع الغربي، وزفتا والدوير والنبطية الفوقا وكفرتبنيت، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث تشهد المنطقة تبادلاً للهجمات وتصعيداً ميدانياً انعكس على الأوضاع الإنسانية والأمنية في عدد من البلدات والقرى الحدودية.

مقتل ضابط إسرائيلي برتبة مقدم و3 جنود خلال مواجهات في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة مقدم وثلاثة جنود في جنوب لبنان إثر إصابة دبابة تابعة للجيش خلال عمليات ميدانية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن المقدم دور جداليا بن شمخون قُتل في الحادثة إلى جانب ثلاثة جنود آخرين، مشيراً إلى أن عائلاتهم أُبلغت بالأمر، فيما لم يُكشف بعد عن أسماء الجنود الثلاثة الآخرين على أن تُنشر لاحقاً.

وفي سياق متصل، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل ما وصفته بـ”الحدث الأمني الصعب والمركب”، موضحة أن الهجوم أدى إلى مقتل أربعة عسكريين، بينهم قائد كتيبة، بعد استهداف قوة إسرائيلية في جنوب لبنان بصاروخ مضاد للدروع.

كما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الكتيبة 52 التابعة للواء 401 المدرع تعرضت لكمين باستخدام صواريخ موجهة خلال ساعات الليل في جنوب لبنان، مشيرة إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل إلى جانب عدد من الجرحى.

من جهته، أعلن حزب الله في بيان أن مقاتليه نصبوا كميناً لقوة إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر عبر مسار غير مرئي، مؤكداً استهداف قوة ثانية حاولت إجلاء القتلى والجرحى تحت غطاء من القنابل المضيئة والدخان الكثيف، من خلال صلية صاروخية وقذائف هاون، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة وفق البيان.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل التحقيق الأولي في الحادثة، موضحة أن الواقعة حدثت قرابة الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل، عندما أصاب هدف وصف بالمشبوه دبابة تابعة للكتيبة 52 كانت تعمل تحت قيادة لواء غفعاتي في منطقة كفر تبنيت جنوب لبنان.

وأضافت الإذاعة أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد طبيعة الهدف الذي أصاب الدبابة، مشيرة إلى أنه لا يمكن حتى الآن الجزم بما إذا كان الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيرة مفخخة أو وسيلة أخرى.

وبحسب التحقيق الأولي، أسفر الهجوم عن مقتل قائد الكتيبة المقدم دور جداليا بن شمخون وثلاثة جنود آخرين كانوا على متن الدبابة أو ضمن القوة المستهدفة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن بن شمخون تولى قيادة الكتيبة 52 قبل فترة وجيزة، خلفاً لقائد الكتيبة السابق الذي أصيب بجروح خطيرة خلال معارك شهدها جنوب لبنان قبل نحو شهرين.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة اللبنانية، رغم دخول مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حيز التنفيذ، والتي تضمنت بنوداً تتعلق بوقف الحرب على مختلف جبهات التوتر في المنطقة.