النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشعب السوري 2025

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري عن النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت في عام 2025.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن النتائج المعلنة هي نهائية وغير قابلة للطعن، كما شدد على أن الثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية لا علاقة له بالهيئات الناخبة.

وأضاف: تمثل هذه الانتخابات خطوة هامة في العملية السياسية السورية، حيث جرت في 49 دائرة انتخابية على مستوى سوريا، وجاءت بمستوى عالٍ من النزاهة، مما أتاح للشعب السوري التعبير عن إرادته بشكل حر وديمقراطي.

كما أشار نجمة إلى أن التأخير الذي حدث في فرز الأصوات في بعض الدوائر مثل دمشق كان نتيجة لحرص اللجنة على ضمان العدالة وعدم المحاصصة، وهو أمر إيجابي في العملية الانتخابية.

أضاف نجمة أيضًا أن النواب المنتخبين سيكونون ممثلين لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وأن البرلمان هو المكان الرسمي لإجراء الحوار الوطني بين السوريين.

كما أكد على أن الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية عالية.

أسماء الفائزين في بعض الدوائر الانتخابية:

الدائرة الانتخابية في جبل سمعان: أحمد محمد الحريري بشر نجم الدين الحاوي تمام محمد اللودعمي عبد المجيد رزوق عبد العزيز مغربي عبد القادر خوجة

الدائرة الانتخابية في دمشق: حسان نذير الشيخة عدنان الخطيب عمار شرقطليم محمد باسل هيلم محمد فادي الحلبي

الدائرة الانتخابية في حمص: عبد الله غنوم كنان النحاسي نادر صنوف نور الجندلي

الدائرة الانتخابية في حماة: بسام الحسين عثمان النقار مؤمنة عربو

الدائرة الانتخابية في طرطوس: عبد الرازق ريس عزام جحجاح



كما أشار المتحدث إلى أن هناك حرصًا على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابو الثورة السورية في البرلمان بنسبة 4%، وقد أظهرت العملية الانتخابية التزامًا بالمبادئ الإنسانية والسياسية لتمثيل كافة فئات المجتمع السوري.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا أن التقييم للعملية الانتخابية كان إيجابيًا، حيث تم تحقيق النزاهة والشفافية بشكل كبير، وهو ما يعكس جدية السوريين في بناء مستقبل سياسي ديمقراطي.