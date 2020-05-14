النجار: المسح المُرتقب سيُحدد مصير الحظر

أفاد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د. بدر الدين النجار، بأن هناك مسحا مرتقبا سيجري في طرابلس وسيحدد على ضوئه مصير حظر التجول.

وأوضح النجار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن المسح سيستغرق قرابة 6 أيام، ويستهدف نحو 5 آلاف شخص، وعلى ضوئه ستتحدد إمكانية تخفيف الحظر أو زيادته أو الإبقاء عليه.

وأضاف النجار: “العينات العشوائية إذا ظهرت سليمة النتائج فإنه في إمكاننا الحديث عن فك الحظر والتخفيف على الناس”.

وتابع: “إذا اكتشفنا حالات فإن الوضع سيقتضي حينها أخذ الاحتياطات”.

ولفت مدير مركز مكافحة الأمراض إلى وجود ضغط على الدولة وشكاوى من الناس تتعلق بخسائر جراء هذه الإجراءات.

وتحدث مدير مركز مكافحة الأمراض عن الحالات الـ33 داخل المستشفى، وأكد أن أوضاعهم الصحية جيدة، وأنهم لم يحتاجوا إلى أي علاج حتى أوكسجين.

وذكر النجار أن هناك من ظهرت نتائجه سالبة بعد أسبوعين وهناك من بقي شهر، مشيرا إلى ذوي الحجر المنزلي وتواصل المركز معهم لمتابعة حالاتهم وتأمين احتياجاتهم.

هذا وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثامن على التوالي.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم اليوم الخميس عدد (56) عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد. هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 64 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 28 مصاباً للشفاء.

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