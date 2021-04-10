النجار: المضاعفات المصاحبة للقاح أمر اعتيادي وعلى الجميع عدم الالتفات للشائعات

ناشد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، جميع المواطنين بسرعة التسجيل في المنظومة الإلكترونية للقاح، مؤكدا بأن المضاعفات المصاحبة للتطعيمات الخاصة بفيروس كورونا أمر اعتيادي، تصاحب أي تطعيمات عادية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن النجار قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الصحة الدكتور علي الزناتي بمناسبة إطلاق حملة التطعيمات ضد كورونا في ليبيا، إن هناك أطباء يتابعون جميع المواطنين المتحصلين على اللقاح لمراقبة أي أعراض جانبية، داعيا الجميع إلى عدم الانصياع وراء الشائعات التي لا علاقة لها بالأمر الصحي، وفق قوله.

ولفت النجار إلى أن كميات اللقاح تكفي كل الليبيين بمن فيهم الأجانب والمقيمون، مؤكدا أنه سيتم توزيع اللقاح على كافة مراكز التطعيم في كل أنحاء ليبيا.

وأشار إلى أن التطعيمات جاهزة لإعطائها للفئات المستهدفة والتي تم تحديدها حسب الأولوية وهي الكوادر الطبية والطبية المساعدة المتعاملة مع مرضى كورونا، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بغض النظر عن العمر.