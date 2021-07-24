النجار: كل المؤشرات تدل على احتمالية دخول السلالة الهندية إلى البلاد

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، إن كل المؤشرات بما فيها إصابة متوسطي العمر تدل على احتمالية دخول السلالة الهندية من كورونا إلى البلاد.

وأوضح النجار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية، أن نسبة العدوى في السلالة الهندية أسرع من الأولى بنسبة 225%، والجائحة تنتشر بشكل كبير.

وأشار إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة لو تحركت وزارة الصحة والحكومة فورا، ووفرت احتياجات مراكز العزل التي قال إنها تعمل بطاقتها القصوى، وأن ما بين اثنين ونصف إلى 5 بالمائة من المصابين يدخلون العزل.

كما أكد النجار وجود تقصير في فرض الإجراءات الاحترازية، ومنها الغلق ومنع التجمعات.

وحول اللقاحات الواصلة إلى ليبيا، أشار النجار إلى وصول 500 ألف جرعة أولى من لقاح “سبوتنيك v”، ذي الجرعتين بدلا من “سبوتنيك لايت”، ذي الجرعة الواحدة الذي كان من المتوقع وصوله، موضحا أن تأخر الجرعة الثانية من كل اللقاحات لا يعني ضياع مفعول الجرعة الأولى لمن تلقاها، وفق قوله.