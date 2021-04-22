النجار : لم نسجل أي مضاعفات جانبية خطيرة بسبب التطعيمات

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، عدم تسجيل أي مضاعفات جانبية خطيرة بسبب التطعيمات التي تلقاها ما يزيد عن 8 آلاف شخص حتى الآن.

وأوضح النجار في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مدير إدارة التطعيمات بالمركز عبد الباسط سميو، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد مشكلة في تخزين لقاح أسترازينيكا الإنجليزي، الذي يحتاج درجة حرارة تخزينية بين 2 و8 درجات، لكن عملية تخزين اللقاح الروسي سبوتنيك التي تتطلب درجة حرارة -18 تحتاج ثلاجات خاصة لا تتوفر في كل مراكز التطعيم.

وأشار إلى أن أعداد المسجلين في منظومة التسجيل الإلكتروني الخاصة بعملية التطعيم ارتفعت إلى نصف مليون شخص في اليومين الأخيرين، مؤكدًا أن اللقاحات المستخدمة توفر مناعة كافية لحماية الأشخاص من الوصول إلى مرحلة العناية الفائقة وتخفيف الأعراض إلى الحد الأدنى.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن النجار قوله، إن عمليات التلقيح التي قد تتم خارج المنظومة الإلكترونية المعتمدة، تستهدف استثنائيًا المعتمرين، والعناصر الطبية بمراكز العزل الصحي، وبعض الحالات التي لا تستطيع التنقل إلى مراكز التطعيم.