«النجار» يُخاطب وزارة التعليم بشأن تحصين طلبة المدارس

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 18:23 | آخر تحديث: 21 سبتمبر 2020 - 18:24 نُشر: الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 18:23
ليبيا
الوطني لمكافحة الأمراض

خاطب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د. بدر الدين بشير النجار مدير إذا النشاط المدرسي بوزارة التعليم بشأن حملة تحصين تخص طلبة المدارس للعام الدراسي 2020-2021.

وطالب النجار في خطابه، بضرورة مخاطبة مكاتب الخدمات التعليمية بمناطق ومدن ليبيا للتنسيق مع مشرفي التطعيمات بمكاتب الرعاية الصحية الأولية لتطعيم طلبة المدارس للعام الدراسي 2020-2021.

ونوه بأن تكون ألية وموعد التنفيذ حسب الترتيبات المحلية لظروف كل منطقة على حدة.

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ. د. بدر الدين بشير النجار يخاطب مدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم.21…

Gepostet von ‎المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‎ am Montag, 21. September 2020

آخر تحديث: 21 سبتمبر 2020 - 18:24
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