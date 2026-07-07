النجف تستقبل جثمان خامنئي.. استعدادات واسعة قبل «مراسم التشييع»

وصل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الثلاثاء، إلى مدينة النجف العراقية قادمًا من مدينة قم الإيرانية، لبدء مراسم التشييع قبل نقله لاحقًا إلى مدينة مشهد شمال شرقي إيران حيث سيوارى الثرى.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن الطائرة التي تقل جثمان خامنئي هبطت في مطار النجف مساء الثلاثاء، بعد انتهاء مراسم الوداع والتشييع التي أقيمت في مدينة قم.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى النجف للمشاركة في مراسم استقبال الجثمان، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وعدد من كبار المسؤولين العراقيين، ضمن مراسم رسمية أقيمت لهذه المناسبة.

وكانت السلطات العراقية أعلنت وصول جثمان خامنئي إلى العراق في 8 يوليو، لإقامة مراسم تشييع في مدينتي النجف وكربلاء قبل إعادته إلى إيران.

وشهدت النجف وكربلاء استعدادات أمنية وخدمية وتنظيمية واسعة قبيل وصول الجثمان، في وقت ظهرت فيه صور خامنئي والأعلام العراقية والإيرانية في عدد من شوارع النجف، بالتزامن مع تجهيز مواقع استقبال الوفود الرسمية والدينية المشاركة في المراسم.

كما جرى تجهيز مطار النجف لاستقبال الوفود المشاركة، من خلال إعداد صالات الاستقبال والمنصات المخصصة للمراسم الرسمية.

وكانت إيران بدأت الجمعة الماضية مراسم تشييع رسمية للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران، ضمن برنامج حداد وفعاليات وداع تشمل مدنًا إيرانية وعراقية، قبل إقامة مراسم الدفن في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.