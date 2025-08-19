النجم الساحلي يتعاقد مع الدولي الليبي نور الدين القليب لمدة موسمين

أعلن نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي عن إتمام إجراءات التعاقد مع نجم وسط الأهلي طرابلس والمنتخب الليبي نور الدين القليب، في عقد يمتد لعامين، ليكون بذلك أحدث صفقات فريق جوهرة الساحل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

القليب، البالغ من العمر 25 عاماً، يُعد من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الليبية خلال السنوات الأخيرة، وسبق له أن ساهم في تتويج الأهلي طرابلس بعدة بطولات محلية، إلى جانب حضوره الدائم مع المنتخب الوطني في الاستحقاقات القارية.

ورغم إعلان الصفقة، سيواصل اللاعب في البداية مشاركته مع ناديه الحالي الأهلي طرابلس، حيث سيكون حاضراً بداية من الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، بعد أن استهل الفريق مشواره بخسارتين متتاليتين في الجولتين الافتتاحيتين.

إضافة نوعية لخط الوسط

يُنتظر أن يمنح القليب الإضافة المرجوة للنجم الساحلي بفضل إمكاناته الفنية الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في وسط الميدان، سواء على مستوى الاستحواذ أو صناعة اللعب. كما يرى متابعون أن انتقاله إلى الدوري التونسي سيمثل خطوة مهمة في مسيرته، وفرصة لاكتساب خبرة أكبر على مستوى المنافسات الإقليمية والقارية.

جسور كروية ليبية – تونسية

التحاق القليب بصفوف النجم الساحلي يأتي في إطار استمرار الانفتاح المتبادل بين الكرة التونسية والليبية، حيث شكل الدوري التونسي محطة بارزة لعدد من اللاعبين الليبيين في السابق، ما يعكس ثقة الأندية التونسية في المواهب القادمة من ليبيا.

ويأمل أنصار النجم الساحلي أن يشكل القليب الإضافة المنتظرة للفريق، خاصة مع طموحات النادي في العودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري التونسي والذهاب بعيداً في المسابقات القارية.