النجم «رونالدو» يتخطى حاجز 2 مليون يورو خلال 20 يوم!

بعد 20 يوما فقط من إطلاق قناته على المنصة، تجاوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حاجز 2 مليون يورو، حتى الآن، كعائدات من موقع يوتيوب، وفقا لموقع “ذي سكورد”.

هذا ووأطلق أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو قناته الخاصة على “يوتيوب”، لتنضم إلى حساباته على منصات التواصل الاجتماعي التي تشمل “إنستغرام” و”فيسبوك” و”إكس”، يوم 21 أغسطس الماضي.

وتسمى القناة “UR”، ووفق الإعلان الترويجي لها، “ستشهد أحاديث اللاعب “شغفه الأعظم” في إشارة إلى كرة القدم، بالإضافة إلى “اهتماماته الأخرى، بما في ذلك الأسرة والصحة والتغذية والإعداد والتعافي والتعليم والأعمال التجارية، كما ستشهد القناة أيضا محادثات رونالدو مع “العديد من الضيوف”.

ووفق الموقع، “يقترب عدد المشتركين في القناة، من 60 مليون مشترك، واستنادا لعدد المشاهدات المليونية على فيديوهات القناة، وعدد المشتركين، فقد يصل رونالدو إلى 20 مليون يورو من عائدات يوتيوب، عند دخولنا في السنة الجديدة”.

يذكر أن النجم البرتغالي يخوض حاليا موسمه الثالث مع فريق النصر السعودي بعد انضمامه إليه في عام 2023 بصفقة انتقال مجانية عقب إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد.