النجوم الأغلى في العالم في 20 عاما.. «رونالدينيو» يُهيمن على القائمة

رصد موقع “ترانسفير ماركت” الألماني قائمة لاعبي كرة القدم الأكثر قيمة في كل عام منذ 2004 وحتى الآن، التي بدأت بسيطرة لاتينية من خلال النجم البرازيلي رونالدينيو، وانتهت بالتبادل بين 3 نجوم صاعدين في أوروبا.

وعلى مدار الـ20 عاما الماضية، تبادل 7 نجوم فقط صدارة قائمة أغلى لاعبين كرة القدم في العالم، وفق تصنيف موقع ألماني متخصص في القيم السوقية.

والملاحظ في القائمة أنها تضاعفت 4 أضعاف وبلغت ذروتها في 2018 بالتصدر الأول للنجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد تتويجه بكأس العالم في روسيا وهو في بداياته الكروية.

وفيما يلي قائمة أغلى لاعبين كرة القدم في العالم منذ 2004:

2004: البرازيلي رونالدينيو (50 مليون يورو).

2005: رونالدينيو (50 مليون يورو).

2005: رونالدينيو (50 مليون يورو).

2006: رونالدينيو (70 مليون يورو).

2006: رونالدينيو (70 مليون يورو).

2007: رونالدينيو (80 مليون يورو).

2008: رونالدينيو (80 مليون يورو).

2009: البرتغالي كريستيانو رونالدو (70 مليون يورو).

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي (100 مليون يورو).

2011: ميسي (100 مليون يورو).

2012: ميسي (120 مليون يورو).

2013: ميسي (120 مليون يورو).

2014: كريستيانو رونالدو (120 مليون يورو).

2015: ميسي (120 مليون يورو).

2016: ميسي (120 مليون يورو).

2017: نيمار (150 مليون يورو).

2018: الفرنسي كيليان مبابي (200 مليون يورو).

2019: مبابي (200 مليون يورو).

2020: مبابي (180 مليون يورو).

2021: مبابي (160 مليون يورو).

2022: مبابي (180 مليون يورو).

2023: الإنجليزي جود بيلينغهام (180 مليون يورو).

2023: النرويجي إيرلينغ هالاند (180 مليون يورو).