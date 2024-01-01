النرويجي للتسامح يختار «بن زير» شخصية دولية مؤثرة لعام 2023

اختار المجلس الأعلى النرويجي للتسامح والسلام، الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان والدبلوماسي السابق كشخصية دولية مؤثرة لسنة 2023م.

وفي ذات السياق أيضاً، اختار المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقرا له، الدكتور رمضان بن زير شخصية العام لعام 2023.

يُشار إلى أن الدكتور رمضان بن زير هو عضو مجلس الإدارة بالمركز العربي الأوروبي والذي تحصل على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

كما شارك الدكتور بن زير في جلسات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في الفترة من 27 فبراير حتى 4 أبريل من عام 2023م.