النرويج تتخذ خطوات استباقية للتحضير للحرب!

بدأ الجيش النرويجي بإرسال إخطارات رسمية إلى آلاف المواطنين تحذرهم من إمكانية مصادرة ممتلكاتهم، بما يشمل المنازل والسيارات والقوارب والآليات، في حال اندلاع حرب أو نزاع مسلح.

وأكد الجيش في بيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان توفر الموارد الضرورية للدفاع الوطني خلال أوقات الطوارئ، مشيرًا إلى أن 13,500 أمر مصادرة تحضيري سيصدر خلال العام الجاري، وأن ثلثي هذه الإخطارات هي تجديد لبلاغات سابقة.

وأوضح البيان أن هذه التحذيرات لا تنطوي على أي أثر عملي في زمن السلم، بل تأتي كإجراءات استباقية لتوعية المواطنين بأهمية الاستعدادات الوطنية.

وقال رئيس وحدة اللوجستيات العسكرية أندرس ييرنبرغ: “أهمية الاستعداد للأزمات والحرب ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة”، مؤكدًا أن النرويج تواجه أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية، وأن السلطات تعمل على تعزيز الاستعدادات العسكرية والمدنية لضمان قدرة الدولة على التعامل مع أي سيناريو طارئ.

وتكتسب النرويج أهمية استراتيجية متزايدة كونها عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتطل على مناطق حيوية في القطب الشمالي، كما تشترك في حدود بحرية وبرية مع روسيا في أقصى شمال البلاد، ما يجعلها “عيون وآذان” الحلف في تلك المنطقة.

وتصاعدت التوترات الأمنية في أوروبا الشمالية على خلفية المنافسة الجيوسياسية في القطب الشمالي والتصعيد بين روسيا والناتو، ما جعل تعزيز القدرات العسكرية والمدنية أولوية لضمان استعداد الدولة لأي نزاع محتمل.

وتعكس هذه الإجراءات التحضيرية نهج النرويج في التخطيط المبكر لمواجهة أي أزمات محتملة، خصوصًا مع التهديدات المتصاعدة في المحيطين الشمالي والقطبي، وحاجة الدولة لضمان حماية المواطنين والموارد الحيوية في أوقات الطوارئ.