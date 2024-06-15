النزاعات الانتخابية ضمن ورشة عمل

اختتمت في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورشة عمل قانونية حول النزاعات الانتخابية، تحت إشراف مكتب الشؤون القانونية بالمفوضية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

وبحسب المفوضية، حضر فعاليات الاختتام عضو مجلس المفوضية “أبوبكر مردة” ورئيسة لجنة الطعون الانتخابية بإدارة القضايا “آمنة الحسناوي” ومدير مكتب ليبيا بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية “عماد يوسف”.

واوضحت المفوضية، أن فعاليات الورشة تضمنت العديد من المحاور من بينها اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية، والاشكاليات القانونية في مذكرات الدفاع المقدمة في الطعون، إضافة إلى محاكاة عملية لخطوات الاقتراع ومناقشتها من زوايا قانونية.

وفي نهاية الورشة تم توزيع الشهادات على المشاركين.