النسخة الأضخم بتاريخ كرة القدم.. كل ما تريد معرفته عن «كأس العالم 2026»



يشهد العالم حدثًا كرويًا غير مسبوق مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة منذ تأسيسها.

وتجمع هذه النسخة 48 منتخبًا من مختلف القارات، يتنافسون عبر 104 مباريات موزعة على ثلاث دول، في تحول تاريخي يوسع نطاق البطولة ويمنحها طابعًا عالميًا أكثر شمولًا وإثارة.

وتحمل هذه النسخة تغييرات جوهرية، أبرزها استحداث دور الـ32 لأول مرة، إلى جانب مشاركة عربية قياسية تضم 8 منتخبات هي: الأردن، قطر، السعودية، مصر، المغرب، العراق، تونس، والجزائر، في سباق تاريخي نحو إنجاز غير مسبوق على الملاعب الأمريكية.

مشاركة عربية تاريخية وتغطية إعلامية غير مسبوقة

تتجه الأنظار إلى المنتخبات العربية التي تدخل البطولة بطموحات كبيرة، خصوصًا في ظل التطور الفني الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، بينما تستعد شبكات البث لتغطية هي الأوسع في المنطقة العربية.

ومن أبرز القنوات والمنصات الناقلة:

شبكة بي إن سبورتس: الناقل الرئيسي عبر قنواتها المشفرة “بي إن سبورتس ماكس” مع بث مجاني لبعض المباريات وحفل الافتتاح

شبكة قنوات الكأس: نقل عبر باقات إضافية بالتنسيق مع بي إن سبورتس

منصة TOD: التغطية الرقمية التابعة لبي إن سبورتس

منصة FIFA+: البث الرقمي الرسمي للاتحاد الدولي

البث الأرضي: بعض الدول العربية تعتمد نقل مباريات منتخباتها عبر القنوات الأرضية

موقع الجزيرة نت: تغطية مباشرة لكافة مباريات البطولة

حفل افتتاح كأس العالم 2026 والمباراة الافتتاحية

الخميس 11 يونيو

المباراة الافتتاحية (المجموعة A):

المكسيك ضد جنوب أفريقيا — 10:00 مساءً

ملعب أزتيكا – مكسيكو سيتي

حفل الافتتاح الرسمي يبدأ قبل المباراة بـ 90 دقيقة عند 8:30 مساءً.

دور المجموعات – أبرز المواجهات

الجمعة 12 يونيو

كوريا الجنوبية ضد التشيك — 5:00 صباحًا

كندا ضد البوسنة والهرسك — 10:00 مساءً

السبت 13 يونيو

الولايات المتحدة ضد باراغواي — 4:00 صباحًا

قطر ضد سويسرا — 10:00 مساءً

الأحد 14 يونيو

البرازيل ضد المغرب — 1:00 صباحًا

هايتي ضد أسكتلندا — 4:00 صباحًا

أستراليا ضد تركيا — 7:00 صباحًا

ألمانيا ضد كوراساو — 8:00 مساءً

هولندا ضد اليابان — 11:00 مساءً

الإثنين 15 يونيو

ساحل العاج ضد الإكوادور — 2:00 صباحًا

السويد ضد تونس — 5:00 صباحًا

إسبانيا ضد الرأس الأخضر — 7:00 مساءً

بلجيكا ضد مصر — 10:00 مساءً

الثلاثاء 16 يونيو

السعودية ضد أوروغواي — 1:00 صباحًا

إيران ضد نيوزيلندا — 4:00 صباحًا

فرنسا ضد السنغال — 10:00 مساءً

الأربعاء 17 يونيو

العراق ضد النرويج — 1:00 صباحًا

الأرجنتين ضد الجزائر — 4:00 صباحًا

النمسا ضد الأردن — 7:00 صباحًا

البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية — 8:00 مساءً

إنجلترا ضد كرواتيا — 11:00 مساءً

الخميس 18 يونيو

غانا ضد بنما — 2:00 صباحًا

أوزبكستان ضد كولومبيا — 5:00 صباحًا

التشيك ضد جنوب أفريقيا — 7:00 مساءً

سويسرا ضد البوسنة والهرسك — 10:00 مساءً

الجولة الثانية

الجمعة 19 يونيو



كندا ضد قطر — 1:00 صباحًا

المكسيك ضد كوريا الجنوبية — 4:00 صباحًا

الولايات المتحدة ضد أستراليا — 10:00 مساءً

السبت 20 يونيو

أسكتلندا ضد المغرب — 1:00 صباحًا

البرازيل ضد هايتي — 3:30 صباحًا

تركيا ضد باراغواي — 6:00 صباحًا

هولندا ضد السويد — 8:00 مساءً

ألمانيا ضد ساحل العاج — 11:00 مساءً

الأحد 21 يونيو

الإكوادور ضد كوراساو — 3:00 صباحًا

تونس ضد اليابان — 7:00 صباحًا

إسبانيا ضد السعودية — 7:00 مساءً

بلجيكا ضد إيران — 10:00 مساءً

الإثنين 22 يونيو

أوروغواي ضد الرأس الأخضر — 1:00 صباحًا

نيوزيلندا ضد مصر — 4:00 صباحًا

الأرجنتين ضد النمسا — 8:00 مساءً

الثلاثاء 23 يونيو

فرنسا ضد العراق — 12:00 منتصف الليل

النرويج ضد السنغال — 3:00 صباحًا

الأردن ضد الجزائر — 6:00 صباحًا

البرتغال ضد أوزبكستان — 8:00 مساءً

إنجلترا ضد غانا — 11:00 مساءً

الأربعاء 24 يونيو

بنما ضد كرواتيا — 2:00 صباحًا

كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية — 5:00 صباحًا

سويسرا ضد كندا — 10:00 مساءً

البوسنة والهرسك ضد قطر — 10:00 مساءً

الجولة الثالثة

الخميس 25 يونيو

أسكتلندا ضد البرازيل — 1:00 صباحًا

المغرب ضد هايتي — 1:00 صباحًا

التشيك ضد المكسيك — 4:00 صباحًا

جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية — 4:00 صباحًا

الإكوادور ضد ألمانيا — 11:00 مساءً

كوراساو ضد ساحل العاج — 11:00 مساءً

الجمعة 26 يونيو

تونس ضد هولندا — 2:00 صباحًا

اليابان ضد السويد — 2:00 صباحًا

تركيا ضد الولايات المتحدة — 5:00 صباحًا

باراغواي ضد أستراليا — 5:00 صباحًا

النرويج ضد فرنسا — 10:00 مساءً

السنغال ضد العراق — 10:00 مساءً

السبت 27 يونيو

أوروغواي ضد إسبانيا — 3:00 صباحًا

الرأس الأخضر ضد السعودية — 3:00 صباحًا

نيوزيلندا ضد بلجيكا — 6:00 صباحًا

مصر ضد إيران — 6:00 صباحًا

الأحد 28 يونيو

بنما ضد إنجلترا — 12:00 منتصف الليل

كرواتيا ضد غانا — 12:00 منتصف الليل

كولومبيا ضد البرتغال — 2:30 صباحًا

الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان — 2:30 صباحًا

الأردن ضد الأرجنتين — 5:00 صباحًا

الجزائر ضد النمسا — 5:00 صباحًا

الأدوار الإقصائية

دور الـ32 يبدأ من 28 يونيو حتى 4 يوليو، ويتبعه دور الـ16 من 4 يوليو حتى 7 يوليو، ثم ربع النهائي من 9 يوليو حتى 12 يوليو، ونصف النهائي يومي 14 و15 يوليو، ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم 19 يوليو، وفق قناة الجزيرة.

هذا وتأتي نسخة 2026 من كأس العالم في لحظة مفصلية بتاريخ كرة القدم، مع توسع غير مسبوق في عدد المنتخبات، وتنوع قاري كبير، وتوزيع مباريات على ثلاث دول، ما يجعلها البطولة الأكثر شمولًا وإثارة في تاريخ اللعبة.