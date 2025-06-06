النشامى يكتبون التاريخ.. الأردن تحتفل بالتأهل الأول لـ«كأس العالم 2026»

شهدت شوارع المدن الأردنية مساء الخميس احتفالات عارمة عقب تأهل منتخب “النشامى” إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، في إنجاز تاريخي يتحقق لأول مرة في تاريخ المملكة.

وجاء تأهل المنتخب الأردني بعد فوزه الساحق على نظيره العماني بثلاثية نظيفة في العاصمة مسقط، بالتزامن مع خسارة العراق أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل في بغداد، ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

وتحوّلت العاصمة عمّان ومدن المملكة إلى ساحات فرح، حيث انطلقت مسيرات السيارات التي رفعت الأعلام الأردنية، وعلت أصوات الأناشيد الوطنية وأبواق الفرح، وشهدت سماء عمّان عروضاً ضوئية مبهرة باستخدام طائرات الدرون، رسمت أشكال لاعبي كرة القدم وشعارات مثل “عبي الملعب نشميين” و”كلنا معكم” و”قربت يا نشامى”، قبل دقائق من نهاية مباراة العراق وكوريا الجنوبية.

اللاعب علي علوان كان نجم اللقاء أمام عمان، بتسجيله ثلاثية تاريخية (هاتريك) في الدقائق (45+7)، و51، و64، مانحاً فريقه فوزاً ثميناً مكّنه من تصدّر المجموعة وضمان بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال.

وبموجب نظام التصفيات الآسيوية، يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثلاث في المرحلة الثالثة إلى كأس العالم مباشرة، فيما يخوض أصحاب المركزين الثالث والرابع مواجهة فاصلة لحصد بطاقتين إضافيتين وبطاقة للملحق العالمي.

وعبّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن فخره الكبير بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ الكرة الأردنية.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مساء الخميس، قال الملك: “أهنئ من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم”، مضيفًا أن “هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا، الذي يضم نجوما وكوادر نعتز ونفخر بهم”.

ووجه العاهل الأردني شكره الخاص للجمهور الأردني، واصفًا إياه بـ”الوفي، الذي كان السند والداعم”، مؤكداً أن “النشامى كانوا وسيبقون على العهد”.

ماذا فعلت يا جمال السلامي؟!



منتخب النشامى على بعد خطوة واحدة من صناعة التاريخ؛ فهزيمة أو تعادل المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية، يضمن تأهل المنتخب الأردني مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في إنجاز غير مسبوق لكرة القدم الأردنية.



🛑جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين،… pic.twitter.com/MSgAN53prg — هشام السنوسي (@Pirana_dusahara) June 5, 2025

🎥 من داخل الملعب ردة فعل لاعبي المنتخب الأردني لحظة صافرة الحكم واعلان تأهل منتخب النشامى 🇯🇴💪🏻 #الاردن_كوريا #كأس_آسيا2023

pic.twitter.com/va7v4nICCk — محمد جوهر (@MJOHAR83) February 6, 2024

الف مبروك لسيد البلاد وولي العهد 🇯🇴🇯🇴🇯🇴

الف مبروك للشعب الاردني العظيم 🇯🇴🇯🇴🇯🇴



الف مليون تريليون مبروك تأهل المنتخب الاردني، منتخب النشامى ولأول مرة لكأس العالم ٢٠٢٦ 😭😭😭♥️🇯🇴



كل عام وانتم بألف خير ، عيد أضحى مبارك

وعيدنا عيدين 🇯🇴♥️#الأردن_في_كأس_العالم#الأردن 🇯🇴🇯🇴🇯🇴♥️ pic.twitter.com/gJD6oXSdsR — Heba (@HebaSarairah) June 5, 2025