النشامى يُهيمنون ويقصون الفراعنة والأبيض الإماراتي يجتاز الكويت بجدارة

الأردن 3 – 0 مصر: فوز مستحق وتأهل واثق

شهد استاد المباراة واحدة من أبرز مواجهات دور المجموعات في كأس العرب 2025، حيث حقق المنتخب الأردني فوزًا كبيرًا ومستحقًا على نظيره المصري بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة أظهر فيها النشامى تفوقًا واضحًا على المستويين البدني والتكتيكي.

منذ انطلاق اللقاء، فرض الأردن إيقاعه على المباراة عبر ضغط عالٍ وتمركز ذكي بين الخطوط، ما أربك منظومة مصر الدفاعية وأفقدها القدرة على بناء الهجمة. ولم ينتظر المنتخب الأردني طويلًا لافتتاح التسجيل بعد سلسلة من الهجمات المنظمة، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ أربك الدفاع المصري الذي بدا خارج الإيقاع.

المنتخب المصري حاول العودة عبر محاولات فردية، إلا أن افتقاده للترابط بين خطوطه وعدم قدرته على مجاراة سرعة الأردن في المرتدات جعلا المباراة تسير في اتجاه واحد. وفي الشوط الثاني، أكمل الأردن سيطرته مكللًا الأداء بهدف ثالث أنهى كل الآمال المصرية في العودة.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الأردني رصيده ليضمن التأهل إلى ربع النهائي بثبات واستحقاق، بينما خرج المنتخب المصري من البطولة وسط خيبة أمل جماهيره التي كانت تنتظر ظهورًا أفضل في هذه النسخة.

الإمارات 3 – 1 الكويت: الأبيض يستعيد بريقه ويضرب موعدًا مع الأدوار الإقصائية

في مباراة خليجية ذات طابع خاص، نجح المنتخب الإماراتي في إنهاء دور المجموعات بفوز ثمين على نظيره الكويتي بنتيجة 3–1، ليؤكد “الأبيض” جاهزيته الفنية والذهنية للمنافسة في الأدوار المقبلة.

الإمارات دخلت اللقاء بأسلوب هجومي واضح، معتمدة على سرعة الأطراف والدعم المستمر من لاعبي الوسط، الأمر الذي أتاح لها السيطرة على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى. وتمكن الأبيض من تسجيل هدف التقدم عبر هجمة منسقة كشفت عن انسجام واضح داخل المجموعة، قبل أن يضيف هدفًا ثانيًا عزز به أفضليته.

الكويت حاولت تقليص الفارق وضغطت بقوة في منتصف الشوط الثاني، ونجحت بالفعل في تسجيل هدف عبر هجمة مرتدة، إلا أن الإمارات سرعان ما استعادت سيطرتها وأضافت هدفًا ثالثًا حسم اللقاء رسميًا.

بانتصاره المستحق، خطف المنتخب الإماراتي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما ودّع المنتخب الكويتي البطولة بعد أداء رجولي لكنه لم يكن كافيًا لمواصلة المشوار.