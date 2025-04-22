النشرة اليومية عن الأوضاع في بلدية الأصابعة.. حصيلة المنازل المتضررة

يواصل قسم السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة، بالتعاون مع قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان وفرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية، عمليات الإطفاء والإنقاذ للحرائق المستمرة منذ أكثر من 64 يومًا، التي طالت مناطق واسعة من المدينة.

من جانبه، “يستمر مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة في تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية للمصابين ميدانيًا، مع نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات”.

وبحسب بيان البلدية لحصيلة يوم أمس 21 أبريل، “بلغ عدد المنازل والمباني المتضررة: 6 منازل، 3 منها تعرضت للحريق لأول مرة، وعدد حالات الإصابة والاختناق: 5 حالات، منها 3 حالات اختناق لمواطنين، وحالتا حروق خفيفة لرجلي إطفاء، تمت معالجتهم بواسطة مكتب الإسعاف والطوارئ، وهم الآن في حالة مستقرة”.

وحول “الإحصائيات الإجمالية منذ بداية الأزمة (19 فبراير 2025)، بلغ عدد المنازل والمباني المتضررة: 234 منزلاً”.

إلى ذلك، أجرى “رئيس لجنة الأزمة زيارة تفقدية لمستشفى جندوبة القروي لمتابعة سير العمل، حيث التقى إدارة المستشفى وعددًا من العاملين، وقام وكلاء وزارة التربية والتعليم بجولة تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة سير الامتحانات في ظل الظروف الراهنة،”.

وأكدت لجنة الأزمة في بلدية الأصابعة “استمرار متابعة الأوضاع عن كثب، مع تقدير الجهود المبذولة من جميع الجهات. كما تُجدد اللجنة دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بتعليمات فرق السلامة والإبلاغ الفوري عن أي طارئ”.