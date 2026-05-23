النصر أول الواصلين إلى نهائي الدوري الليبي والأنظار تتجه إلى قمة الحسم

نجح النصر في حجز أولى بطاقات التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الليبي الممتاز، بعد فوزه المثير مساء اليوم على الاتحاد العسكري بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدور السداسي، في مواجهة احتضنها ملعب طبرق وشهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ودخل النصر المباراة بعزيمة واضحة لحسم التأهل مبكرًا وعدم الدخول في حسابات معقدة، حيث فرض أفضليته في فترات عديدة من اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه إلى انتصار ثمين أكد من خلاله أحقيته بصدارة مجموعته والوصول إلى النهائي المنتظر.

المواجهة لم تكن سهلة أمام فريق الاتحاد العسكري الذي قدم مباراة قوية وحاول العودة في النتيجة، إلا أن خبرة لاعبي النصر وحضورهم الذهني في اللحظات الحاسمة منح الفريق أفضلية واضحة، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير الذي رافق الفريق في هذه المرحلة المهمة من الموسم.

وخلال مشوار الدور السداسي، أظهر النصر شخصية البطل بعدما حقق سلسلة من النتائج الإيجابية أمام منافسين مباشرين، ليؤكد أنه أحد أكثر الفرق استقرارًا من الناحية الفنية والتنظيمية هذا الموسم، وهو ما جعله أول المتأهلين إلى المشهد الختامي للدوري الليبي الممتاز.

وفي الجهة المقابلة، تتجه أنظار الجماهير الليبية مساء الغد إلى ملعب الجميل، الذي سيكون على موعد مع قمة نارية تجمع الأهلي طرابلس والسويحلي، في مباراة ستحدد هوية الطرف الثاني المتأهل إلى النهائي، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع لما تحمله المواجهة من أهمية كبيرة وحسابات معقدة.

وتحمل مواجهة الجميل عنوان “الفرصة الأخيرة”، خاصة أن الفريقين يملكان حظوظ التأهل، ما يجعل اللقاء مرشحًا ليكون واحدًا من أقوى مباريات الموسم من حيث الإثارة والندية، بينما يقف النصر مترقبًا لمعرفة منافسه في النهائي الحاسم على لقب الدوري الليبي الممتاز.