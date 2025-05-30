النصر السعودي يبدأ خطته البديلة.. تعزيز الصفوف قبل حسم مصير رونالدو

بدأ نادي النصر السعودي خطوات فعلية لتعزيز صفوفه بلاعب جديد، في ظل احتمالية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن مستقبله.

ووفقاً لما نقلته إذاعة “توك سبورت” البريطانية، يركز النصر اهتمامه على الجناح الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي، حيث يخطط لتقديم عرض بقيمة 85 مليون يورو لضم اللاعب.

ويُعتبر دياز، الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027، هدفاً بارزاً لبرشلونة أيضاً في سوق الانتقالات، ما يزيد من حدة المنافسة على خدماته.

يأتي هذا التحرك ضمن مساعي النصر لتأمين بديل قوي، في حال إعلان رونالدو (40 عاماً) مغادرته للنادي رسمياً.

PREMIER LEAGUE CHAMPIONS 🏆❤️ pic.twitter.com/XpYVaJt07r — Luis Fernando Díaz (@LuisFDiaz19) May 26, 2025