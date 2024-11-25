«النصر» السعودي يتعاقد مع بطل برتغالي جديد إلى جانب «رونالدو» 

أعلن نادي النصر السعودي عقده صفقة في عالم الرياضات الإلكترونية من أجل تمثيل “العالمي” في تصفيات “أف سي برو”FC PRO” في لندن.

وتم التعاقد مع البرتغالي جواو أفونسو فاسكونسيلوس المعروف بـ”جافونسو” بطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية “FC24” ليرتدي قميص الفريق خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتمثيله بدءا من اليوم الاثنين والمشاركة في تصفيات “FC PRO”.

ونشر نادي النصر صورا لتوقيع اللاعب في حضور مواطنه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق لكرة القدم بالنادي.

يذكر أن عام 2024 شهدت فيه الرياض نموا كبيرا في قطاع الرياضات الإلكترونية كما تم استضافة بطولة “كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC)” في المملكة شهدت حضور أكثر من 45 ألف متفرج علاوة على ملايين المشاهدات عبر البث التلفزيوني والإلكتروني.

Legends of the pitch and the virtual arena unite to build an unstoppable legacy ⚽🎮



This is @AlNassrFC Esports Division powered by @mkersofficial !#AlNassrEsports pic.twitter.com/clQH5KejDP — AlNassr Esports (@AlnassrEsports) November 24, 2024