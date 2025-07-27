«النصر السعودي» يمطر شباك يوهان بخماسية ويعلن جاهزيته للموسم الجديد

في مباراة ودية ضمن استعدادات الموسم الجديد، حقق النصر السعودي فوزاً كبيراً على فريق يوهان النمساوي بنتيجة 5-2، في اللقاء الأول بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جورج جيسوس خلفاً لستيفانو بيولي.

افتتح النصر التسجيل عبر السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 25، ثم ضاعف عبد الرحمن غريب النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 2-1.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد سيماكان الهدف الثالث في الدقيقة 53، وأضاف عبد المجيد الصليهم الهدف الرابع في الدقيقة 73، قبل أن يختتم فريق النصر أهدافه بهدف بالخطأ سجله أحد لاعبي يوهان في مرماه بالدقيقة 82، بينما أحرز الفريق النمساوي هدفه الثاني في الدقائق الأخيرة.

وشهدت المباراة غياب قائد النصر كريستيانو رونالدو الذي فضل المدرب جيسوس إراحته، حيث انضم رونالدو يوم الجمعة إلى المعسكر في النمسا ويُنتظر مشاركته في المباريات القادمة.

ويستعد النصر لخوض أربع مباريات ودية أخرى في المعسكر أمام تولوز الفرنسي، شيفيلد يونايتد الإنجليزي، ألميريا الإسباني، وشباب الأهلي الإماراتي، قبل أن يبدأ الموسم بمواجهة قوية ضد اتحاد جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025 في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس.