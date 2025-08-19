النصر الليبي يعلن عن تعاقده مع الجزائري خير الدين مضوي مديرًا فنيًا للموسم الجديد

في خطوة تهدف إلى تعزيز مشروعه الرياضي وإعادة ترتيب صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، أعلن نادي النصر الليبي عن التعاقد مع المدرب الجزائري خير الدين مضوي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

المدرب الجزائري المعروف، والذي راكم خبرات تدريبية واسعة في الدوريات الجزائرية والتونسية والسعودية، يُعد من الأسماء المرموقة في شمال إفريقيا، حيث سبق له الإشراف على عدة فرق بارزة وحقق إنجازات لافتة أبرزها قيادته وفاق سطيف الجزائري للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا سنة 2014.

إستراتيجية فنية جديدة

تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تعاقد النصر مع التونسي قيس الزواغي مديرًا عامًا لكرة القدم، في إطار خطة إدارية وفنية متكاملة تهدف إلى إعادة النادي إلى واجهة المنافسة محليًا وقاريًا.

وبذلك يجمع النصر بين الخبرة الفنية لمضوي والرؤية الإدارية للزواغي، في محاولة لتأسيس مشروع أكثر احترافية يقوم على التنظيم والانضباط والتهيئة الذهنية والبدنية للاعبين.

أهداف المرحلة القادمة

إدارة النصر أوضحت أن التعاقد مع مضوي ليس مجرد تغيير في الطاقم الفني، بل يمثل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها الفريق إلى:

• استعادة بريقه في الدوري الليبي الممتاز.

رهان على الخبرة الجزائرية – التونسية

تُشير التعاقدات الأخيرة إلى توجه النصر نحو الاعتماد على المدرسة المغاربية في إدارته الفنية، لما تملكه من خبرات واسعة وقرب من طبيعة اللاعب الليبي. ويرى متابعون أن الجمع بين مضوي والزواغي قد يشكل نقطة تحول حقيقية إذا ما توفرت الظروف الملائمة ونجحت الإدارة في تهيئة المناخ المناسب للعمل.

طموحات الجماهير

جماهير النصر التي لطالما طالبت بتجديد دماء الفريق، تعوّل اليوم على أن يكون مضوي الاسم القادر على إعادة الفريق إلى منصات التتويج، خصوصًا مع تاريخه الحافل في البطولات الإفريقية، وخبرته في التعامل مع المباريات الكبيرة.

وبهذا التعاقد، يخطو نادي النصر خطوة جديدة في مسار إعادة بناء مشروعه الرياضي، بانتظار ما ستكشفه أرضية الملعب من نتائج في الموسم المقبل.