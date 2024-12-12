«النصر والتحدّي» يتفوقان في أولى مباريات الدوري الممتاز

انطلقت أولى مباريات الدوري الليبي الممتاز للموسم 2024/2025، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى، والتي جمعت بين فريق “الوفاق إجدابيا وضيفه النصر” على ملعب 10 يونيو في إجدابيا.

و”انتهى الشوط الأول بتقدم النصر 1-0، بعدما سجل مهاجم الفريق محمد الطبال هدف المباراة الوحيد عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم في منتصف الشوط، وأعلن الحكم عن نهاية المباراة بفوز النصر 1-0، محققًا أول ثلاث نقاط في رصيده”.

وبحسب وكالة وال، “في المباراة الثانية على ملعب شهداء بنينا الدولي، استضاف “التحدي” فريق خليج سرت في مباراة ضمن المجموعة الأولى، وانتهى الشوط الأول بتقدم التحدي 1-0، بعدما سجل مهاجمه المحترف الفلسطيني محمود أبو وردة الهدف الوحيد في الشوط، كما عزز التحدي تقدمه بهدف ثانٍ من توقيع محمود أبو وردة، واستمر التقدم حتى صافرة النهاية، ليحقق التحدي فوزًا مستحقًا 2-0 ويضيف ثلاث نقاط إلى رصيده”.