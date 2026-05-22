النصر يتوَّج بالذهب.. رباعية تاريخية تحسم «دوري روشن»

تُوّج نادي النصر السعودي بلقب دوري روشن للمحترفين، بعد فوزه الكبير على ضمك بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات الجولة الختامية من الموسم.

وجاء التتويج بعد موسم تنافسي شديد حتى اللحظات الأخيرة، حسم خلاله النصر الصدارة برصيد 86 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن الهلال الذي أنهى الموسم في المركز الثاني برصيد 84 نقطة رغم فوزه في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء.

وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 34 عبر النجم السنغالي ساديو ماني، بعد استغلاله عرضية دقيقة من البرتغالي جواو فيليكس، ليحولها برأسية قوية داخل الشباك، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة في المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل النصر ضغطه الهجومي، حيث تمكن الفرنسي كينغسلي كومان من تعزيز النتيجة في الدقيقة 52، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك ضمك، لتتضاعف معاناة الخصم.

وردّ ضمك في الدقيقة 58 بهدف تقليص الفارق عبر مورلاي سيلا من ركلة جزاء، أعادت بعض الأمل مؤقتًا للفريق، قبل أن يفرض النصر سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء.

وعاد قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو ليؤكد حسم اللقب، مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 63 من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان، قبل أن يختتم مهرجان الأهداف في الدقيقة 80 بهدف رابع رائع، وضع به بصمته الحاسمة في ليلة التتويج.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا لخط هجوم النصر، الذي جمع بين الخبرة والمهارة، في أداء يعكس القوة الهجومية للفريق خلال الموسم، والذي كان حاسمًا في سباق اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وبهذا التتويج، ينجح النصر في إنهاء موسم دوري روشن في الصدارة، بعد منافسة قوية مع الهلال استمرت حتى الجولة الختامية، في واحدة من أكثر النسخ إثارة من البطولة خلال السنوات الأخيرة.

هذا وشهد دوري روشن السعودي هذا الموسم منافسة محتدمة بين النصر والهلال حتى الجولة الأخيرة، مع حضور نجوم عالميين في صفوف الفريقين، ما رفع من مستوى التنافس والإثارة.

وتمكن النصر من حسم اللقب بفارق نقطتين فقط، في سباق اعتبره كثيرون من الأقرب في تاريخ الدوري الحديث، وسط أداء هجومي قوي قاده كريستيانو رونالدو ورفاقه.

— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026