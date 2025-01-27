«النصر» يمزق شباك «الفتح» بالدوري السعودي و«رونالدو» يبلغ رقماً قياسياً

تغلب فريق النصر على ضيفه الفتح بنتيجة 3-1 في مباراة جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

وسجل النصر الهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق هدف عكسي من مدافع الفتح مروان سعدان، بعد تسديدة قوية من مارسيلو بروزوفيتش ارتطمت بالمدافع ودخلت الشباك.

وفي الدقيقة 57، أضاف محمد سيماكان الهدف الثاني للنصر برأسية مميزة بعد عرضية متقنة من أنجيلو.

وقلص مراد باتنا الفارق لصالح الفتح في الدقيقة 72 بعد استغلال خطأ من حارس النصر بينتو.

وفي الدقيقة 87، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث والأخير للنصر بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ليؤكد تفوق فريقه.

ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفتح عند تسع نقاط في قاع الترتيب.

بدوره، ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر وهو في حالة غضب شديد، رغم تسجيله هدفه الـ920 خلال مواجهة الفتح بالدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

رونالدو يعيد النصر إلى سكة الانتصارات في الدوري السعودي

ويبدو غضب رونالدو بسبب إلغاء هدفه في الدقيقة 90+9، حيث رأى أن قرار الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس، لم يكن صحيحا.

ورفع رونالدو الذي سيكمل عامه الأربعين الشهر المقبل، رصيده إلى 14 هدفا، ليحافظ على صدارة هدافي دوري روشن السعودي وذلك بفارق هدفين عن كل من الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد، والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، كما وصل إلى هدفه رقم 920 في مسيرته الكروية، ليصبح على بعد 80 هدفا من بلوغ الألفية.

ووجه البرتغالي، رسالة بعد تحقيق الفوز، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر منصة x، قائلا: “لا يمكن إيقافنا”.

يذكر أن رونالدو خلال الموسم الحالي، سجل 19 هدفا وصنع 3 أهداف في كل المسابقات بقميص النصر.

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الأسطورة رونالدو غاضبآ يشتكي للكاميرا

pic.twitter.com/60fqti3k8q — بدر ★ (@iiiib9) January 26, 2025

يالطيف لقطة الموسم :

ردة فعل رونالدو بعد الغاء الهدف

غضب الأسطورة كبير جدًاً 🥶🥶 pic.twitter.com/gUYAKIIdTI — علي العنزي (@Ali_alabdallh) January 26, 2025

🔚 | صافـرة النهايـة! 👏



النصر 3 – 1 الفتح

⚽️ انجيلو جابرييل

⚽️ محمد سيماكان

⚽️ كريستيانو رونالدو



⁧#النصر_الفتح⁩ | ⁦#AlNassrAlFateh pic.twitter.com/pc2DZlTfNv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 26, 2025