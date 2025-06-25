النصر يُنهي عقد بيولي.. ورونالدو يودّعه برسالة مقتضبة

أعلن نادي النصر السعودي، مساء الأربعاء، إنهاء علاقته التعاقدية مع المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، وذلك بعد أقل من موسم على توليه قيادة الفريق، إثر الاكتفاء بالمركز الثالث في دوري روشن السعودي.

وأكد النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تعلن شركة نادي النصر رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي.”

بدوره، أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، رد فعله على قرار إدارة النادي بإنهاء التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، وذلك عقب موسم خالٍ من الألقاب لم يرقَ لتطلعات جماهير “العالمي”.

وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتفى رونالدو بإعادة نشر بيان النادي حول رحيل بيولي، مرفقًا رسالة وداع مقتضبة قال فيها: “شكراً لك على كل شيء.”

الرسالة القصيرة عكست نبرة هادئة تجاه رحيل المدرب، رغم تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى عدم رضا النجم البرتغالي عن استمرار بيولي، وربطت ذلك برغبته في تجديد عقده مع الفريق.

وكان بيولي قد تولى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي بعقد يمتد لثلاث سنوات، خلفاً للمدرب البرتغالي لويس كاسترو، الذي أقيل حينها بسبب تراجع النتائج في بداية الموسم.

ورغم الآمال الكبيرة التي عُقدت عليه، لم يتمكن بيولي من تحقيق أي لقب مع “العالمي”، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما جاء ثالثاً في ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن الاتحاد البطل، وخمس نقاط عن الهلال الوصيف.

وشهد الموسم تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تُوج بلقب هداف الدوري بـ25 هدفاً، وسط تقارير تفيد باقتراب تمديد عقده مع النادي.