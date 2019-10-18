النص الكامل للبيان التركي – الأمريكي حول العمليات العسكرية شمال شرق سوريا

وافقت تركيا الخميس، على تعليق عمليتها العسكرية ضمن عملية “نبع السلام” التي أطلقها الجيش التركي شمالي سوريا بالتعاون مع فصائل مسلحة من المعارضة.

جاء ذلك بعد لقاء أجراه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في.

وأوضحت تركيا أنها ستنهي عملية “نبع السلام” إذا أكمل المقاتلون الأكراد انسحابهم خلال خمسة أيام من منطقة بعمق 32 كيلومترا داخل الحدود السورية.

وقال بنس، إن الهدف من وقف إطلاق النار هو السماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب من المنطقة، وفي المقابل ستقوم واشنطن بإلغاء العقوبات التي فرضتها على تركيا مؤخرا ولن تفرض عقوبات جديدة.

وأشار بنس إلى أن الولايات المتحدة ستساعد في عملية سحب المقاتلين الأكراد خلال المهلة التي وافقت عليها تركيا وهي 120 ساعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة عقب محادثاته مع أردوغان:

سنساعد في إتمام انسحاب منظم للمسلحين مما أطلقت عليه تركيا “منطقة آمنة” على حدودها.

هذا وأصدر الجانبان بيان حمل اسم “البيان الأمريكي-التركي المشترك حول شمال شرق سوريا” تضمن النقاط التالية: