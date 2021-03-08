النظام السوري يُعلن إصابة الأسد وزوجته بفيروس كورونا

رئيس النظام السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت رئاسة النظام على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين.

وجاء في بيان نشرته صفحة النظام: “بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بكورونا”، أجرى رئيس النظام وزوجته فحص الـ PCR وكانت النتيجة إيجابية.

وحسب ما أدعي قوله البيان إن الأسد وزوجته “بصحة جيدة وحالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

ويتهم المرصد النظام السوري “بالتستر على الأرقام الحقيقية للإصابات عبر إعلان عشرات الإصابات والوفيات بشكل يومي فقط”، حيث “يتم تسجيل الوفيات على أنها جرت بسبب أمراض في الرئة”، وسط تفشي الفيروس في عموم المحافظات السورية.

وفي إحصاء لأعداد المصابين بفيروس كورونا في سوريا، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان نهاية شهر فبراير الماضي أنه “في المحافظات السورية ضمن مناطق نفوذ النظام السوري تم تسجيل نحو 42 ألف إصابة جديدة خلال أسبوع فقط”. وفقا لقناة الحرة.

بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد – 19 أجرى الرئيس #الأسد والسيدة #أسماء_الأسد فحص الـ PCR وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفايروس علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع. pic.twitter.com/zZ9O1hZA2z — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 8, 2021