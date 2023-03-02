“النظام اللامركزي”.. الاتحاد الأوروبي يعتبره يساهم في تحقيق السلام في ليبيا

قال الاتحاد الأوروبي، إنّ النظام اللامركزي لا يُحقق فقط خدمات أفضل للمواطنات والمواطنين وإنما يساهم أيضا في تحقيق السلام والأمن.

وأضاف الاتحاد الاتحاد الأوروبي أن الدافع وراء قيام مشروع هو دعم البلديات في ليبيا الذي يعمل مع مختلف البلديات ليقدم لها المشورة والتدريب من أجل خدمات عالية الجودة للسكان.

ومشروع دعم البلديات في ليبيا هو مشروع يقام بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وتنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بليبيا و30 بلدية شريكة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنّ هذا البرنامج يتعاون مع السلطات الليبية في تطوير استراتيجية لامركزية كاملة تمنح البلديات الصلاحيات والموارد المالية اللازمة للوصول للامركزية والمساهمة في تحقيق السلام في ليبيا.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنّ مراكز تنمية وتدريب المرأة تُعد واحدة من أهم إنجازات هذا المشروع، مبينا أنها تنتشر اليوم في مناطق مختلفة من ليبي، وتوفر مساحة آمنة للمرأة الليبية تديرها نساء للنساء حيث تتعلمن وتتبادلن الخبرات.