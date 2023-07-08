النعمي: تركيا تسعى لممارسة ضغوط على روسيا

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس الدكتور عبد الحميد النعمي، إن الانفتاح المفاجئ لتركيا على أوكرانيا هو إعادة ترتيب أوراق قد تطال ليبيا.

وأضاف د. النعمي أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا وتسليم ضباط من كتيبة “أزوف” الأوكرانية إلى أوكرانيا وطرح قضية تصدير الحبوب عبر تركيا وإعلان الأخيرة قبولها لفكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” وطرح مطالب أوكرانيا بتزويدها بطائرات بدون طيار وتصريح أردوغان برفض احتلال روسيا للقرم، كل ذلك يشير إلى سعي تركيا إلى ممارسة ضغوط على روسيا من أجل الحصول على تنازلات ملموسة في سوريا وليبيا.