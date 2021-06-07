النعمي: نعيش حالة انهيار كامل للسلطة التشريعية وانقسام وعجز السلطة التنفيذية

قال الباحث في الدراسات السياسة والعلاقات الدولية في العالم العربي الدكتور عبد الحميد النعمي، إن البلاد تعيش حالة انهيار كامل للسلطة التشريعية وانقسام وعجز السلطة التنفيذية.

وكتب النعمي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “نحن نعيش للأسف حالة انهيار كامل للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة، وانقسام وعجز للسلطة التنفيذية الرسمية”.

وأشار إلى أن المشهد مفتوح على احتمالين يتمثلان في:

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