النفط الأمريكي ينخفض دون مستوى 70 دولاراً للبرميل الواحد

انخفضت أسعار النفط الأميركي دون مستوى 70 دولاراً للبرميل بعد إشارة الأسواق المباشرة لتداول الخام إلى وفرة في المعروض تتجاوز ما يكفي لتلبية الطلب الذي يعاني من فتور.

وأفادت وكالة «بلومبرغ الشرق» بانخفاض قائمة التسجيل النقدي لخام غرب تكساس الوسيط عن شهري يونيو ويوليو، التي تعكس أرصدة إمدادات الخام في مركز تخزين كوشينغ» بولاية أو «كلاهوما».

وتابعت الوكالة ارتفع المخزون عند نقطة التسليم بالنسبة إلى عقود الخام المعياري للولايات المتحدة بمقدار 1.05 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مايو، وفقاً لمستثمرين استندوا إلى أرقام شركة “وود ماكينزي”.

وأضافت الوكالة أنّ أسواق عقود النفط الآجلة أيضاً كشفت عن وفرة في المعروض في المدى القصير مع توغل الفارق بين عقود خام غرب تكساس الأقرب أجلاً وبين الأسعار الفورية في منطقة «الكونتانغو»، أو تداول العقود الأقرب أجلاً بسعر أقل من العقود الأبعد أجلاً.

وانخفضت أسعار الخام بنسبة 13% تقريباً هذا العام وسط تباطؤ تعافي الاقتصاد في الصين من سياسة وباء كورونا من ناحية، ومخاوف تتعلق بتقشف عنيف في السياسة النقدية في الولايات المتحدة من ناحية أخرى.