النفط الليبية في قلب التكنولوجيا العالمية.. مشاركة استراتيجية في أكبر معرض ابتكار تقني

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في فعاليات معرض HPE Discover Las Vegas 2025، الذي انطلق بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو الجاري، بدعوة رسمية من شركة Hewlett Packard Enterprise (HPE).

ويُعد هذا المعرض أحد أبرز الملتقيات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ويجمع نخبة من الشركات والمؤسسات التقنية الرائدة حول العالم.

وتهدف مشاركة المؤسسة إلى الاطّلاع على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، وتكنولوجيا مراكز البيانات، بما يُسهم في دعم كفاءة العمليات التشغيلية للمؤسسة وتعزيز توجهها نحو الرقمنة.

كما تسعى المؤسسة، من خلال هذه المشاركة، إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات التقنية، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى التطوير المستدام ورفع القدرة التنافسية لقطاع النفط والغاز الليبي في السوق العالمية.