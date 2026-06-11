النفط يتجه نحو «التحول الرقمي».. تقنيات عالمية لتحسين أداء الحقول

استعرضت المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اليومين الماضيين، في قاعة السرير بمقرها الرئيسي في العاصمة الليبية طرابلس، مع وفد فني من شركة Petroleum Experts (PETEX)، أحدث الحلول الرقمية المخصصة لعمليات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز.

وجاء هذا اللقاء في إطار توجه المؤسسة نحو متابعة التطورات التقنية العالمية في مجالات التحول الرقمي داخل قطاع الطاقة، وتعزيز الاستفادة من الحلول المتقدمة التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الأصول النفطية ودعم اتخاذ القرار الفني.

وقدمت شركة PETEX، التي تُعد من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير البرمجيات والحلول الرقمية لقطاع النفط والغاز، عرضا فنيا تناول أحدث الابتكارات التي تطورها الشركة في مجال الحلول الرقمية المتكاملة لعمليات الاستكشاف والإنتاج.

كما ركز العرض على دور هذه الحلول في تحقيق التكامل بين بيانات المكامن والآبار وشبكات الإنتاج، بما ينعكس على تحسين الأداء التشغيلي وتعظيم القيمة الاقتصادية للحقول النفطية، إلى جانب التعريف بحزمة برامج PETEX IPM، التي تُعد من أبرز الأدوات المستخدمة عالميا في دعم الدراسات الفنية والتشغيلية.

وبحث ممثلو الإدارات المختصة في المؤسسة الوطنية للنفط مع وفد الشركة فرص الاستفادة من هذه التقنيات في دعم المشاريع الحالية والمستقبلية، إضافة إلى إمكانية تطبيق الحلول الرقمية المتقدمة في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز التكامل بين مختلف التخصصات الفنية، وتطوير أساليب تحليل البيانات والتنبؤ بالأداء المستقبلي للحقول النفطية.